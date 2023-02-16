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Мишустин: Россия будет наращивать выпуск отечественной авиатехники

22:36
  • четверг
  • 16 февраля 2023

На реализацию проектов в сфере авиастроения в этом году выделят почти 240 млрд рублей

Россия будет наращивать объемы выпуска отечественной авиатехники и морского транспорта, снижая зависимость от иностранных моделей, укрепляя технологический суверенитет страны. Об этом сегодня на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Так, на реализацию проектов в сфере авиастроения в этом году будет выделено почти 240 миллиардов рублей, а в следующие два года ещё более 30 миллиардов. Авиакомпании на льготных условиях обновят парк магистральных самолётов, включая флагманские лайнеры МС-21, Ту и "Суперджеты". А также вертолёты семейства Ми-8. Это позволит увеличить сеть авиамаршрутов, повысить регулярность и объёмы перевозок. Также на заседании обсудили и строительство водного транспорта.

"На запуск масштабного строительства морского и речного транспорта в течение пяти лет на тех же условиях будет выделено дополнительно ещё 136 млрд рублей. Благодаря чему отечественные судоходные компании в ближайшие шесть лет получат в лизинг в целом свыше 250 судов различного назначения. Это позволит значительно омолодить наш флот, увеличить объёмы перевозок по водным маршрутам, в том числе используемым для экспорта российских товаров, и сделать путешествия для граждан более комфортными, доступными", - отметил Мишустин.

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