Тамара Москвина перенесла операцию

Заслуженный тренер СССР чувствует себя хорошо
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина перенесла плановую операцию, в настоящее время она находится в больнице.
"Вчера прошла операция, диагноз позвольте не уточнять. Чувствую себя прекрасно", - приводит ТАСС ее заявление.
По словам Москвиной, она рассчитывает быть со своими спортсменами на финале Гран-при России, который состоится в Петербурге в начале марта.
Тамара Москвина является шестикратной чемпионкой СССР, вице-чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"