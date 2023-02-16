Тамара Москвина перенесла операцию

Заслуженный тренер СССР чувствует себя хорошо

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина перенесла плановую операцию, в настоящее время она находится в больнице.

"Вчера прошла операция, диагноз позвольте не уточнять. Чувствую себя прекрасно", - приводит ТАСС ее заявление.

По словам Москвиной, она рассчитывает быть со своими спортсменами на финале Гран-при России, который состоится в Петербурге в начале марта.

Тамара Москвина является шестикратной чемпионкой СССР, вице-чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию.

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