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Губернатор сообщил об обстреле ВСУ белгородского села

20:28
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Один человек пострадал

ВСУ нанесли в четверг удар по селу Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. На месте инцидента сейчас работают экстренные службы.
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"Есть пострадавший: мужчина с легкой контузией. Бригадой скорой медпомощь была оказана на месте. От госпитализации отказался", - приводит его заявление РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что украинским военным придется использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в странах Запада. Инструкторы НАТО обучают украинских военных тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов.

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