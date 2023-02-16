Губернатор сообщил об обстреле ВСУ белгородского села

Один человек пострадал

ВСУ нанесли в четверг удар по селу Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. На месте инцидента сейчас работают экстренные службы.

"Есть пострадавший: мужчина с легкой контузией. Бригадой скорой медпомощь была оказана на месте. От госпитализации отказался", - приводит его заявление РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что украинским военным придется использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в странах Запада. Инструкторы НАТО обучают украинских военных тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов.

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