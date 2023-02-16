Нуланд анонсировала введение масштабных санкций против России

Это может произойти 24 февраля

Западные страны собираются ввести новый масштабный пакет санкций против России. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Произойти это должно уже на следующей неделе.

"Приблизительно 24 февраля вы станете свидетелями нового крупного пакета санкций как со стороны США, так и наших партнеров по группе G7", - цитирует РИА Новости заявление Нуланд.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что рестрикции в отношении России, прорабатываемые Евросоюзом в рамках очередного санкционного пакета, предполагают ограничения на 10 миллиардов евро.

По словам политика, новый, десятый, комплекс антироссийских санкций "будет снова масштабный пакет". Новые торговые запреты и экспортные ограничения нацелены на то, "чтобы поддержать давление на Россию", отметила председатель Еврокомиссии.

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