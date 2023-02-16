Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по 1 млн рублей

Распоряжение подписал Михаил Мишустин
Семьям погибших в результате теракта на Крымском мосту 8 октября прошлого года выплатят по 1 миллиону рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Сумма будет выплачена в равных долях каждому члену семьи, говорится в распоряжении.
Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Рано утром на автомобильной части произошел подрыв грузового автомобиля, это привело к возгоранию топливной цистерны железнодорожного состава.
В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна. Погибли три человека.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"