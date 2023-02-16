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В ООН оценили призывы к исключению России из организации

21:47
  • четверг
  • 16 февраля 2023

В ООН высказались против

Исключение стран-членов ООН не будет содействовать долгосрочному поиску мира. Такое мнение высказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы к исключению России из организации, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе в ООН выразили обеспокоенность министру обороны Украины в связи с жестоким обращением Киева с российскими военнопленными.

Ранее в США признали заслугу российского лидера Владимира Путина в формировании многополюсного мира. Американский журналист Джексон Хинкль заявил, что именно "Путин привел нас в многополярный мир".

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