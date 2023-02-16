Байден сделал заявление о сбитых над США летающих объектах

Они могли быть аэростатами частных компаний или исследовательских учреждений

Ничего не указывает на связь воздушных объектов, сбитых над США, с разведывательными программами какой-либо страны. Об этом в телеобращении к нации заявил президент США Джо Байден.

"Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто, ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов иных стран", - сказал американский лидер.

Американские власти полагают, что летательные объекты, вероятнее всего, были аэростатами частных компаний или исследовательских учреждений.

Джо Байден также заявил, что намерен побеседовать с главой КНР Си Цзиньпином. "Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь, добраться до сути случившегося. Но я не буду извиняться за сбитый шар", - приводит РИА Новости слова Байдена.

В течение нескольких дней над США летал шар, который американские военные идентифицировали как китайский аэростат. Спустя несколько было принято решение его сбить. Впоследствии военные США засекли другой аэростат над Аляской.

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