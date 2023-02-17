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"Очень интересно и абсолютно бессмысленно": депутат ГД о европейской политике

09:07
  • пятница
  • 17 февраля 2023

ЕС готовит десятый пакет санкций

Отважатся ли европейцы провести объективное расследование терактов на газопроводах "Северный поток"? До каких еще запретов, кроме ограничений экспорта сантехники, могут додуматься сторонники санкций? Чем могла бы ответить им наша страна?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Санкции против России прорабатываются довольно тщательно. В частности - с нашими олигархами. И не только олигархами. Другое дело, что к санкциям уже все привыкли. В рамках десятого пакета ЕС возможна еще одна заморозка наших международных резервов. Одичалые на уроках не учатся. Деньги могут превратиться в бумагу. Как и в прошлый раз. Что же касается Европы в целом: когда у нас начинают обсуждать нюансы европейской политики, у меня начинает возникать ощущение, что я нахожусь на симпозиуме специалистов по размножению инфузорий туфелек. Это очень интересно, очень мелко и абсолютно бессмысленно", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео

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