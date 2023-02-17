Транс-фемина, сэр: ЛГБТ-сообщество завоевывает на Западе все больше прав

О своих притязаниях занять достойное место в обществе все громче заявляют те, кто прыгает из пола в пол

"Без греха и вреда здоровью" - с этой прибауткой всю жизнь к людям лезли разные мошенники. Но теперь этот девиз впору брать на вооружение Англиканской церкви. Долгие дебаты в Синоде медленно приближали минуту торжества ЛГБТ-сообщества. Благословлять или нет однополые браки?

Одна из главных застрельщиц дискуссии об ЛГБТ-браках епископ Лондона Сара Маллали заявила: "Я признаю, что по мере прохождения этого ходатайства кому-то станет легче, но будут и другие, которым будет очень больно".

Маллали и ее сторонники протолкнули через Синод позволение священникам Англиканской церкви благословлять однополые браки. ЛГБТ-сообщество ликует, завоевывая всё больше прав.

О своих притязаниях занять достойное место в обществе все громче заявляют те, кто прыгает из пола в пол. Возле лондонской галереи Тейт протестуют возмущенные родители с плакатами - "Дайте детям остаться детьми". Что стряслось-то? А просто галерея Тейт решила устроить детский утренник, на который пригласила трансвестита. Которая (или который) должна была просвещать маленьких гостей в этом очаге культуры. Несколько тысяч активистов группы "Искусство, а не пропаганда" подписали гневную петицию, потребовав прекратить дурить мозги детям трансгендерными фокусами.

"Вы сказали, что вы транс-женщина?" - "Транс-фемина, сэр" - "А пенис у вас есть?". Это не телевизионное шоу. Это диалог в американском Конгрессе, где задают вопросы врачу-трансгендеру: она в курсе существования огромного массива доказательств, какой вред наносят здоровью людей все процедуры по смене пола? Транс-медик смогла лишь потребовать уважать в ней врача.

Но американские ученые уже предложили отменить устаревшие термины "мужчина" и "женщина". Или, там, "мать", "отец". Определение теперь простое - индивидуумы, производящие сперматозоиды или яйцеклетки. Общество производителей?

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