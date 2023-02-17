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"Еще не верится": из украинского плена вернулся 101 российский военный

07:40
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Самолет приземлился ночью на подмосковном аэродроме

На подмосковном аэродроме "Чкаловский" приземлился борт Минобороны с нашими военными, которых освободили из украинского плена, передает "ТВ Центр".

Этой ночью на Родину в результате сложных переговоров вернулся 101 человек. В застенках ВСУ им грозила смертельная опасность. Некоторые провели на подконтрольных киевскому режиму территориях несколько месяцев.

Теперь бойцам окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. Лечение и реабилитацию они будут проходить в столичных клиниках. Освобожденным раздали теплые вещи и мобильные телефоны, чтобы они могли связаться с близкими. Многие до сих пор не верят, что самое страшное уже позади. 

"Еще не верится, не передать этого, поймите. Я вчера бегал руки за спину, а сейчас…Спасибо России, Министерству обороны", - сказал один из бойцов.

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