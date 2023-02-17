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Внезапное появление: как в зоне СВО работают минометчики

09:07
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Артиллеристы уничтожают военные объекты на расстоянии до 7 километров

В зоне спецоперации удары по живой силе, командным пунктам и военной технике украинских боевиков нанесли наши минометные расчеты. Кадры публикует Минобороны.

Получив данные о наращивании сил противника на одном из направлений, бойцы выдвинулись на позиции. Развертывание занимает считанные минуты. 120--миллиметровые снаряды летят точно в цель, корректировку огня ведут с помощью беспилотников.

Артиллеристы уничтожают военные объекты на расстоянии до 7 километров. Главное преимущество так называемых "кочующих минометов" - внезапное появление и быстрая передислокация. Враг не успевает засечь цель и ответить.

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