Внезапное появление: как в зоне СВО работают минометчики

Артиллеристы уничтожают военные объекты на расстоянии до 7 километров

В зоне спецоперации удары по живой силе, командным пунктам и военной технике украинских боевиков нанесли наши минометные расчеты. Кадры публикует Минобороны.

Получив данные о наращивании сил противника на одном из направлений, бойцы выдвинулись на позиции. Развертывание занимает считанные минуты. 120--миллиметровые снаряды летят точно в цель, корректировку огня ведут с помощью беспилотников.

Артиллеристы уничтожают военные объекты на расстоянии до 7 километров. Главное преимущество так называемых "кочующих минометов" - внезапное появление и быстрая передислокация. Враг не успевает засечь цель и ответить.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"