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Представлены новые герои спецоперации

09:08
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Сержант Тарас Цицюрка вытащил из-под завалов семерых своих товарищей

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Сержант Тарас Цицюрка, обнаружив вражескую засаду, броском гранаты уничтожил шестерых украинских националистов. В ходе дальнейшего продвижения по населенному пункту наше подразделение укрылось от обстрела радикалов в заброшенном здании. От очередного удара боевиков конструкция обрушилась. Рискуя жизнью, Тарас вытащил из-под завалов семерых своих товарищей.

Капитан Шейх-Саид Муталибов вступил в бой с диверсантами ВСУ, которые оборудовали преграды на пути следования нашей тыловой колонны. Застигнутый врасплох неприятель, понеся потери, спешно отступил. Муталибов с подчиненными быстро устранил препятствия. Колонна прибыла на передовую своевременно и без потерь.

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