На юго-востоке Турции зафиксировано новое землетрясение

Очаг залегал на глубине 10 километров в Средиземном море

Новое землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на юго-востоке Турции. Обрушились несколько зданий, о жертвах и пострадавших пока не сообщают, передает "ТВ Центр".

Очаг залегал на глубине 10 километров в Средиземном море и находился в 6 километрах от побережья провинции Хатай. Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксированы и в соседней Сирии.

Между тем поисково-спасательные операции в ранее разрушенных районах Турции продолжаются. Спустя 260 часов после землетрясения из-под завалов удалось достать живым 12-летнего мальчика. Спасена и 17-летняя девушка. Сейчас они в больнице.

По последним данным, число погибших в Турции превысило 38 тысяч человек, пострадали свыше 100 тысяч.

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