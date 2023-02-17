Францию охватила новая волна протестов

На улицы городов вышли более 400 тысяч человек

Во Франции - очередная волна протестов. На улицы городов вышли более 400 тысяч человек, недовольных пенсионной реформой, сообщает "ТВ Центр".

В Париже шествие возглавили профсоюзы. Обошлось без крупных инцидентов. Чего не скажешь о Лионе. Радикально настроенные демонстранты разбивали витрины, жгли мусорные баки и припаркованные машины, нападали на сотрудников полиции. Особо агрессивных силовикам пришлось разгонять с помощью водометов.

Протесты против реформы Макрона продолжаются с середины января. Документ предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену ряда льгот. Новая забастовка намечена на 7 марта. В этот день к рассмотрению проекта приступит верхняя палата парламента Франции.

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