Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Напутствие звезд на первый день короткой рабочей недели

Овны

Новолуние поможет вам заглянуть в себя, а Венера, которая сегодня входит в ваш знак, придаст уверенности. Начинается новый этап, стартуйте с верой в свои силы!

Тельцы

Сегодняшнее Новолуние позовет вас в дорогу, пробудит интерес к социальным сетям и старым друзьям. Вы будете с удовольствием общаться в ближайшие четыре недели.

Близнецы

Сосредоточьте внимание на работе, бизнесе, достижениях в учебе или спорте. Новолуние в Рыбах отлично подходит для того, чтобы поставить амбициозную цель.

Раки

Если вам не хватает любви или свежих идей для творчества, сосредоточьтесь на этом. Подумайте, как изменить ситуацию, а энергия Новолуния в Рыбах будет помогать.

Львы

Представителям этого знака не стоит заводить интрижки, чтобы не стать жертвами обмана или нехороших болезней. Переключитесь лучше на тему инвестиций, выгодных вложений.

Девы

Новолуние в Рыбах - идеальное время для создания союзов и пар. Можно делать предложение руки и сердца, знакомиться, вести важные переговоры с партнером.

Весы

Новолуние поможет вам похудеть к весне, записаться к хорошему врачу или тренеру. Звезды также советуют вам пересмотреть свой рабочий график и ритм жизни.

Скорпионы

Готовьтесь начать что-то совершенно новое - Новая Луна в родственном для вас знаке Рыбы придаст смелости и креатива. Сегодня хорошо начинать учебу, занятия спортом.

Стрельцы

Представителям этого знака повезет в покупке, продаже или аренде недвижимости. Новолуние в Рыбах - хороший момент для переезда или начала ремонта в вашем жилище.

Козероги

Новолуние принесет ответы на важные вопросы и полезную информацию. Это отличное время для деловых поездок, написания важных писем и запросов.

Водолеи

Новолуние в соседнем знаке поможет представителям знака провести перезагрузку своих финансов. Вы также можете найти подработку или новый источник дохода.

Рыбы

Новолуние в вашем знаке - главное астрологическое событие этой недели. Сосредоточьтесь на себе и своих желаниях, побудьте наедине с собой. Напишите список желаний и целей.

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