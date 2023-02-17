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Зеленский заявил о наступлении России по нескольким направлениям

08:24
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Россия продолжает спецоперацию

В рамках российской спецоперации "атаки уже происходят с нескольких направлений". Такое заявление сделал в четверг, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский.

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Политик в интервью BBC не стал уточнять, о каких именно направлениях он говорит. При этом ранее Зеленский отмечал, что самая сложная для украинской армии ситуация складывается в районе Бахмута (украинское название Артемовска в ДНР), а также возле Угледара.

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что российские военные якобы "несколько сменили" тактику проведения специальной операции на Украине. По утверждению чиновника, ВС России "проводят активную разведку, применяют фальш-цели".

При этом в Донецкой Народной Республике отмечали, что российские вооруженные силы продвигаются в Марьинке дом за домом, также идут ожесточенные бои возле Угледара, однако "наши ребята сковывают силы противника".

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