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Госдеп назвал военные объекты в Крыму легитимными целями для Украины

08:40
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Москва предупреждала о последствиях подобных ударов

Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. Такое заявление сделала в четверг, 16 февраля, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
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По утверждению политика, "это законные цели", Украина наносит по ним удары — "и мы поддерживаем это".

Нуланд выразила мнение, что "Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован". С учетом этого, по ее словам, удары по Крыму — это ""часть обеспечения прочного сдерживания" России.

Вместе с тем представитель Госдепартамента отказалась строить предположения о том, "где украинцы решат воевать" или "каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах".

В ответ российское посольство в США заявило, что такие высказывания являются четким подтверждением непосредственной вовлеченности США в конфликт. Москва расценивает подобную позицию как неприкрытое проявление воинственного настроя по отношению к России, сообщает ТАСС.

Ранее со слов источников стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен заверял в том, что американские власти не побуждают активным образом Украину вернуть Крым. Блинкена спросили, готовы ли США помочь Украине реализовать цель по захвату Крыма. В ответ политик заявил, что попытка Киева установить контроль над полуостровом станет "красной линией" для президента России Владимира Путина.

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