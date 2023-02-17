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В России рассказали о потере ВСУ почти всех опытных пилотов

09:19
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Россия продолжает спецоперацию

Киев за время российской спецоперации потерял почти всех опытных пилотов, сейчас в украинской военной авиации в основном молодежь. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал командир авиагруппы "Вагнер" с позывным "Горец".
Появились подробности о потерях ВСУ в Соледаре

Как подчеркнул российский военный, "в авиации нужен опыт, чтобы нормально работать", поскольку "просто дергать за ручку штурвала не получится". При этом получить реальный опыт можно только со временем в различных боевых действиях.

Среди российских бойцов "многие люди до этого прошли многие "горячие точки", он есть", напомнил военный летчик, которого цитирует РИА Новости.

Украина при этом требует от Запада предоставить ей боевые самолеты, хотя пока союзники Киева не спешат это сделать. Издание Newsweek пишет, что поставки истребителей F-16, которые просил у Запада президент Зеленский во время европейского турне, маловероятны, в частности, потому, что украинских летчиков нужно долго готовить.

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