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Сергей Иванов предупредил о глупости тотального импортозамещения

09:23
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Такой подход лишен смысла, отметил спецпредставитель президента

Полностью производить импортозамещение всего и вся бессмысленно и даже глупо. Такое мнение в пятницу, 17 февраля, высказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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Политик напомнил, что огромное количество промышленных товаров производится десятками стран мира, в том числе дружественными России государствами. По этой причине "если у нас конкретного болта, гайки или чего-то еще нет и это лучше производится за границей и никаких политических ограничений, санкций нет, то зачем нам разворачивать собственное производство, которое будет дороже и, может быть, менее эффективно".

Однако есть отрасли, в которых импортозамещение критически важно, указал Иванов. В числе таких сфер он назвал грузовое автомобилестроение. Спецпредставитель президента заявил, что по этому направлению "какие-то вещи нам придется, наверное, делать самим" в том случае, "если нам другие страны, дружественные, не предложат аналогичные товары".

Иванов также указал, что ни одна страна в мире полностью все комплектующие для своих гражданских самолетов не производит. С учетом санкций России, в частности, "предстоит для "черного крыла" МС-21 закупать углерод не в Японии или в европейских странах, а делать свой". Успехи здесь уже есть, но "за один год все не поменяешь, есть еще авионика, есть много комплектующих", рассказал политик в интервью ТАСС.

Экономические вопросы, включая тему импортозамещения, планируют обсудить на очередной встрече президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обсуждение будет проводиться 17 февраля в рамках подготовки заседания Высшего государственного совета, запланированного на май.

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