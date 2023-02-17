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"Буки" обеспечивают надежную защиту российских подразделений в ходе СВО

10:25
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Высокомобильные комплексы уничтожают различные воздушные цели

В зоне спецоперации надежную защиту наших подразделений обеспечивают зенитные ракетные комплексы "Бук-М2". Кадры боевой работы расчетов Южного военного округа публикует Минобороны.

Высокомобильные комплексы уничтожают различные воздушные цели - вражеские беспилотники, баллистические ракеты, снаряды, выпущенные из американских HIMARS, вертолеты и самолеты.

"Бук" оперативно добирается в любую точку - машина на гусеничном ходу развивает скорость до 60 километров в час. На развертывание уходит не больше 5 минут. Для уничтожения обнаруженной цели требуется всего одна ракета. Объект успешно поражен.

"Работаем в заданном секторе, в секторе основного налета противника. Мы уничтожаем любые воздушные цели, кроме спутников. С момента обнаружения до поражения цели может пройти 10 секунд", - рассказал командир расчета Сергей.

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