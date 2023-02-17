Белый дом обнародовал результаты медицинского обследования Байдена

О забывчивости, оговорках и рукопожатиях пустоты - ни слова

"Исполнять обязанности может": Белый дом обнародовал результаты ежегодного медицинского обследования президента Джо Байдена, передает "ТВ Центр".

В заключении лечащего врача отмечено - никаких указаний на инсульт, рассеянный склероз или болезнь Паркинсона у американского лидера нет. Однако некоторые проблемы со здоровьем все-таки имеют место - несвободная походка 80-тилетнего политика по-прежнему остается скованной. А от кашля и заложенности носа ему для профилактики прописаны лекарства.

О забывчивости, оговорках Байдена и рукопожатиях им пустоты, которые стали поводом для многочисленных шуток и мемов, в медицинском заключении - ни слова. Равно как и о падениях хозяина Овального кабинета на лестницах, трапе самолета и с велосипеда.

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