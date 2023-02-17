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В госпитале Владивостока наградили военнослужащих

10:19
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Медали вручил командующий Тихоокеанским флотом

Высокие государственные награды в госпитале Владивостока получили отличившиеся во время СВО российские военнослужащие, передает "ТВ Центр".

Ордена Мужества, медаль "За отвагу" и знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест 4-ой степени - вручил морякам командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. А потом адмирал пообщался с героями, поинтересовался ходом лечения и обстоятельствами получения ранений. 

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