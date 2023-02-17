Российские ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС

Станция не пострадала

Ранним утром пятницы, 17 февраля, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотный летательный аппарат в Севастополе. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Как написал Развожаев в своем Telegram-канале, беспилотник был сбит в районе Балаклавской ТЭС. Станция не повреждена, она продолжает работать в штатном режиме.

Губернатор Севастополя также прокомментировал возгорание на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле в Стрелецкой бухте. Развожаев подчеркнул, что пожар носил бытовой характер. Возгорание ликвидировано полностью, никто не пострадал.

16 февраля Севастополь вновь подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. При этом были сбиты два дрона над морем. В Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности.

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