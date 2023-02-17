Минфин не увидел поводов для беспокойства из-за дефицита бюджета

Показатель не превысит плановый уровень, считает глава ведомства

Дефицит российского федерального бюджета по итогам 2023 года не превысит плановый показатель в 2% ВВП. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, ситуация в этой области не вызывает беспокойства, плановый показатель "никто не отменял, и эти параметры будут выдерживаться".

Силуанов отметил, что январь 2023 года характеризовался как увеличением динамики трат федерального бюджета, так и теми решениями, которые были направлены на поддержку российских налогоплательщиков, чтобы быстрее возвращать им положенное, с точки зрения переплат налогов, что и обусловило дефицит бюджета в начале года.

Эти деньги "как раз находятся в экономике", подчеркнул министр, они "находятся у предприятий, у населения, они работают в экономике", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что динамика российской экономики оказалась лучше многих экспертных прогнозов. Глава государства напомнил, что зарубежные эксперты предрекали падение российского ВВП в 10, 15 и даже 20%. Однако по итогам 2022 года его снижение не превысит 2,5%. Доходы федерального бюджета в 2022 году выросли на 10% и составили 27,8 трлн рублей.

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