ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление

Сотрудниками Федеральной службы безопасности был предотвращен террористический акт в Калужской области. Его планировали два уроженца республик Центрально-азиатского региона. Они намеревались подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами на предприятии химической промышленности, сообщает ЦОС ФСБ.

"Злоумышленники присягнули на верность запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" и после совершения преступления планировали убыть в зону вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. В ходе обысков была обнаружена лаборатория по производству взрывчатых веществ, самодельное взрывное устройство большой мощности, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

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