В Россию с Украины вернулся 101 пленный. Главное

Всем им грозила смертельная опасность

Свежая обувь, подарки от региона. И первые шаги по родной земле. Но в Белгородской области бойцы ненадолго. С личными вещами в автобус, а там - в самолет. Курс - на Москву.

Слезы радости сдерживают. Хотя этого дня они ждали больше всего на свете. Кто-то месяц, а кто-то - полгода. Позади - унижение, издевательства, пытки. Более ста военнослужащих удалось обменять в результате долгих, непростых переговоров.

Ил-76 садится в подмосковном "Чкаловском". На усталых и сосредоточенных лицах появляются улыбки. (

"Ну, еще не верится, еще не передается, ну, передать это нельзя, поймите. Я вчера бегал руки за спину, а сейчас... Спасибо России, Министерству обороны", - говорит один из бойцов.

Самолет еще на "рулежке", а к нему уже спешат автобусы и на всякий случай - реанимобили. Хлопки и свист - это не по уставу. Но сегодня можно. Пока не ловит связь, самое накипевшее говорят прямо в камеру. Не о том, через что им пришлось пройти, а о главном: "Мама , папа, привет! Я вернулся. Дочечке привет! Я вас люблю! Спасибо России!".

Пока летчики открывают рампу, руки тянутся не за рюкзаками - за телефонами. Свидание с семьями произойдет не сразу. Сначала - полный медосмотр, курс лечения и психологической реабилитации. Но это ожидание будет уже не таким томительным.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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