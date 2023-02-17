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ВСУ несут колоссальные потери в окрестностях Артемовска

11:37
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Российские военные теснят противника

Беглый огонь по пригородным Парасковиевке и Берховке батареи ведут едва ли не круглосуточно. Это ключевые укрепрайоны ВСУ на северных окраинах Артемовска.
Что сейчас происходит вокруг Артемовска: кадры и свидетельства

Артиллерия прикрывает наступление мотострелков. После каждой мощной огневой подготовки штурмовым группам удается сделать новый рывок. Буквально на 50-70 метров. И так, отбивая дом за домом, российские войска выдавливают националистов с их позиций.

Военные не скрывают - ситуация сложная. В полях вокруг Артемовска промерз грунт. И сейчас боевики пытаются использовать этот фактор для переброски в город резервов. Ежедневно - до 300 человек. Но почти столько же сразу увозят. Убитыми и ранеными.

80 процентов потерь ВСУ в Артемовске - это результат работы российской артиллерии и "кочующих" минометов. Расчеты незаметно выезжают на фланги. Закидывают огневые точки националистов фугасами и тут же отходят. А пушки бойцы умело маскируют. Причем настолько ювелирно, что эффективность контрбатарейной борьбы националистов практически сошла на нет.

Бреши в обороне Артемовска украинские военные как могут затыкают новобранцами. Иностранных наемников из-за высоких потерь вывели. А на передовой - в основном солдаты, которые даже не успели пройти подготовку. Но срок их жизни, по признанию командиров, в бою с российским спецназом - не более 4 часов. 

В Марьинке танкисты выбивают радикалов из южных районов. Как минимум две трети территории города освобождена. О потерях ВСУ можно судить по количеству сожженной техники. И убитых - на улицах, в домах, переулках.

Залп. Ракета уходит к цели. Через несколько секунд - в небе вспышка. Расчет зенитного комплекса "Бук" сбил очередной беспилотник, с помощью которых ВСУ пытаются вести разведку позиций российских войск. Но минувшие сутки выдались для боевиков неудачными. Наши ПВО уничтожили более 20 воздушных "шпионов".

Впрочем, у зенитчиков и на малых высотах работы хватает. В Харьковской области сбит вертолет националистов. Перехвачены и четыре ракеты, выпущенные из установок HIMARS по территории Луганской республики.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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