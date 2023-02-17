ВСУ несут колоссальные потери в окрестностях Артемовска

Российские военные теснят противника

Беглый огонь по пригородным Парасковиевке и Берховке батареи ведут едва ли не круглосуточно. Это ключевые укрепрайоны ВСУ на северных окраинах Артемовска.

Артиллерия прикрывает наступление мотострелков. После каждой мощной огневой подготовки штурмовым группам удается сделать новый рывок. Буквально на 50-70 метров. И так, отбивая дом за домом, российские войска выдавливают националистов с их позиций.

Военные не скрывают - ситуация сложная. В полях вокруг Артемовска промерз грунт. И сейчас боевики пытаются использовать этот фактор для переброски в город резервов. Ежедневно - до 300 человек. Но почти столько же сразу увозят. Убитыми и ранеными.

80 процентов потерь ВСУ в Артемовске - это результат работы российской артиллерии и "кочующих" минометов. Расчеты незаметно выезжают на фланги. Закидывают огневые точки националистов фугасами и тут же отходят. А пушки бойцы умело маскируют. Причем настолько ювелирно, что эффективность контрбатарейной борьбы националистов практически сошла на нет.

Бреши в обороне Артемовска украинские военные как могут затыкают новобранцами. Иностранных наемников из-за высоких потерь вывели. А на передовой - в основном солдаты, которые даже не успели пройти подготовку. Но срок их жизни, по признанию командиров, в бою с российским спецназом - не более 4 часов.

В Марьинке танкисты выбивают радикалов из южных районов. Как минимум две трети территории города освобождена. О потерях ВСУ можно судить по количеству сожженной техники. И убитых - на улицах, в домах, переулках.

Залп. Ракета уходит к цели. Через несколько секунд - в небе вспышка. Расчет зенитного комплекса "Бук" сбил очередной беспилотник, с помощью которых ВСУ пытаются вести разведку позиций российских войск. Но минувшие сутки выдались для боевиков неудачными. Наши ПВО уничтожили более 20 воздушных "шпионов".

Впрочем, у зенитчиков и на малых высотах работы хватает. В Харьковской области сбит вертолет националистов. Перехвачены и четыре ракеты, выпущенные из установок HIMARS по территории Луганской республики.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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