Запад продолжает всеми способами затягивать украинский конфликт

Но с такой политикой согласны далеко не все

Виктория Нуланд не скрывает своей откровенной нелюбви к России и всему, что с ней связано. Во время телемоста представитель администрации Белого дома в прямом смысле дала добро украинским военным бомбить Крым. А именно - российские военные базы: "Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован. Я не буду предполагать, где украинцы решат воевать. Или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Мы считает Крым Украиной".

А вот в российском посольстве в США считают, что Вашингтон не просто подпитывает амбиции киевского режима, а подталкивает его к эскалации конфликта: "Натравливание киевских преступников на Крым - это то же самое, что подталкивание их к атаке на Москву или Владивосток. Всему международному сообществу должно, наконец, стать очевидным, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине".

Накануне заявления Виктории Нуланд госсекретарь Энтони Блинкен, по сути - ее непосредственный начальник, сказал, что не считает мудрым решением наступать на Крым. Похоже, американские политики не могут между собой договориться. Но едины в намерении вести войну чужими руками.

Американские сенаторы требуют приступить к обучению украинских пилотов работе на современных истребителях и передать Киеву ракеты с большой дальностью поражения: "Следующее, что нужно Украине - это истребители. Без ВВС нельзя проводить общевойсковые операции. Победа над русскими на Украине - самое важное событие, которое происходит сейчас в мире. Это сэкономит нам огромную сумму денег в последующем".

За годы конфликта удалось сколотить целую финансовую пирамиду. Участники - не только администрация президента США и украинская элита, которая наживается на продаже западного вооружения, но и американские банки. Обозреватель The American Conservative называет их "ангелами смерти" - прибыль идет, пока конфликт продолжается. Влиятельные игроки с Уолл-стрит, пишет журналист, инвестируют в киевский режим огромные средства. И это одна из главных причин, почему президент Зеленский до сих пор не за столом переговоров. Понимать это стали даже те, кто еще вчера выступал в поддержку Украины.

Но не все. Неоднозначная позиция Словакии, кажется, стала одной из проблем для жаждущих продолжения войны. Оказывается, на границе с Украиной уже несколько недель гниют два десятка немецких гаубиц и зениток. Ссылаясь на нерешенные юридические вопросы, технику не пропускают к месту ремонта.

По другую сторону границы - в Польше - протестуют фермеры. Накануне они заблокировали дорогу, по которой в страну ввозят дешевое украинское зерно. Из-за этого производство польских аграриев терпит убытки. Правительство пока молчит. Зато в Латвии парламент решил передавать на нужды ВСУ машины собственных граждан, которые сядут за руль в нетрезвом виде.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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