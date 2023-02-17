ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жертвами землетрясения в Турции стали уже более 38 тыс. человек

11:44
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Стихия продолжает испытывать страну на прочность

Услышать детский голос из-под руин дома на двенадцатые сутки после землетрясения - чудо даже для прошедших через многое за последние дни турецких спасателей. Осману, именно так представился мальчик, - 12 лет. Из-под-завалов жилого комплекса в районе Экинджи южного городка Антакья его извлекли спустя 260 часов после катастрофы. Подростка срочно доставили в больницу.
Российские спасатели вернулись из Турции и Сирии

А вот спустя еще час - в той же Антакье в районе Одабаши - тепловизоры дают знак: под массивами плит, вероятно, может находиться еще кто-то живой. Так и есть! Из-под груды бетона спасателям удается вызволить двух человек: 26-летнего Мехмета Али Шакироглу и 34-летнего Мустафу Авчи. Все последние дни они жили лишь надеждой когда-нибудь услышать голоса своих близких. Передав мужчин медикам, спасатели снова возвращаются к работе.

О том, как она продержалась столько времени без еды и воды, 17-летняя Алейна Олмез этим утром успела рассказать многим телеканалам. Не имея возможности даже пошевелиться и находясь в сознании, девушка отвлекала себя как могла.

Не теряют надежды родственники и тысяч других пропавших без вести людей. Многие поочередно продолжают дежурить на руинах обрушившихся зданий в ожидании хоть какой-то информации о близких.

По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали уже больше 38000 человек. Между тем стихия продолжает испытывать страну на прочность. Сегодня зафиксированы новые толчки магнитудой 5,1. Очаг находился на 10-километровой глубине в Средиземном море у побережья провинции Хатай. Обрушилось несколько зданий, о новых жертвах и пострадавших не сообщается.

Татьяна Сидорова, Глеб Напара, Анна Александрова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.