Жертвами землетрясения в Турции стали уже более 38 тыс. человек

Стихия продолжает испытывать страну на прочность

Услышать детский голос из-под руин дома на двенадцатые сутки после землетрясения - чудо даже для прошедших через многое за последние дни турецких спасателей. Осману, именно так представился мальчик, - 12 лет. Из-под-завалов жилого комплекса в районе Экинджи южного городка Антакья его извлекли спустя 260 часов после катастрофы. Подростка срочно доставили в больницу.

А вот спустя еще час - в той же Антакье в районе Одабаши - тепловизоры дают знак: под массивами плит, вероятно, может находиться еще кто-то живой. Так и есть! Из-под груды бетона спасателям удается вызволить двух человек: 26-летнего Мехмета Али Шакироглу и 34-летнего Мустафу Авчи. Все последние дни они жили лишь надеждой когда-нибудь услышать голоса своих близких. Передав мужчин медикам, спасатели снова возвращаются к работе.

О том, как она продержалась столько времени без еды и воды, 17-летняя Алейна Олмез этим утром успела рассказать многим телеканалам. Не имея возможности даже пошевелиться и находясь в сознании, девушка отвлекала себя как могла.

Не теряют надежды родственники и тысяч других пропавших без вести людей. Многие поочередно продолжают дежурить на руинах обрушившихся зданий в ожидании хоть какой-то информации о близких.

По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали уже больше 38000 человек. Между тем стихия продолжает испытывать страну на прочность. Сегодня зафиксированы новые толчки магнитудой 5,1. Очаг находился на 10-километровой глубине в Средиземном море у побережья провинции Хатай. Обрушилось несколько зданий, о новых жертвах и пострадавших не сообщается.

Татьяна Сидорова, Глеб Напара, Анна Александрова, "ТВ Центр"

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