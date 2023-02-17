В Москве проходит карьерный форум "Труд Крут"

Мероприятие приурочено к Дню студенческих отрядов

Как правильно составить резюме и подготовиться к собеседованию - эти и другие вопросы сегодня обсуждают в Москве на карьерном форуме "Труд Крут", передает "ТВ Центр".

Мероприятие приурочено к Дню студенческих отрядов. Ведущие эксперты, представители корпораций и кадровых агентств делятся своим опытом со школьниками, учащимися вузов, а также молодыми специалистами, которые находятся в поисках работы.

Для них это возможность не только получить ценные советы, но и попасть на стажировку в крупную компанию.

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