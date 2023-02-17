Приморский Центр реабилитации диких животных пополнился белогрудыми медвежатами

Специалисты готовят косолапых к самостоятельной жизни

Белогрудые медвежата просыпаются и тут же всем своим видом показывают - есть хотим.

"Мы их кормим по чуть-чуть, но часто, периодичность составляет часа два. То есть не сразу много. Даем им, они наелись, потом через часа два повторяем", - говорит ветеринарный врач Константин Владыкин.

Молоко мамы-медведицы малышам заменяет детская смесь на основе козьего и овечьего молока. Сегодня перед едой у медвежат - контрольное взвешивание. Нужно убедиться, что развитие идет по плану.

"Динамика такая, что они немного набирают, немного теряют, но, в общем, довольно неплохо все у них", - отметил председатель правления МРОО "Центр "Тигр" Виктор Кузьменко.

И вот - долгожданный обед. Кто-то уже уверенно берет бутылочку, кого-то пока приходится уговаривать.

Эта медвежья ясельная группа попала в Центр реабилитации диких животных около месяца назад. Двум детенышам на тот момент было всего два дня отроду, еще троим - не больше двух недель. В лесу их нашли инспекторы охотнадзора.

По словам специалистов, чаще всего медвежата остаются без матери из-за того, что кто-то спугнул самку из берлоги. Это могут быть, например, шумные лесозаготовительные работы. Но не исключают, что вынудить животное сбежать из берлоги могли и браконьеры.

Потомство у медведицы рождается в берлоге во время зимней спячки. Мама спит и в воспитании детенышей не участвует.

"Материнский инстинкт у нее просыпается, только когда она уже просыпается, когда малыши подросли и выходят на прогулку. А так, если ее спугнуть зимой, то она убегает и уже не возвращается", - продолжает Кузьменко.

Реабилитация маленьких косолапых проходит по специальной методике. Кормить их может только один работник в одной и той же одежде, чтобы медвежата чувствовали только один запах. Как бы ни хотелось приласкать медвежат, делать этого нельзя. Зверь не должен привыкнуть к человеку.

В Центре реабилитации воспитали и успешно вернули в естественную среду обитания уже более 50 медведей. Сотрудники говорят, еще не было случая, чтобы кто-то из этих животных после выпуска выходил к людям. Если здоровье этих детенышей будет в порядке, то уже осенью они вернутся в лес.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

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