Взрыв произошел на заводе в Самарской области

Погиб один человек

Взрывчатка сдетонировала на Чапаевском механическом заводе в Самарской области в четверг, 16 февраля. Об этом рассказали в региональных экстренных службах.

Пожара после взрыва удалось избежать. В результате происшествия погиб один человек, еще трое получили ранения.

Эпицентр находился в насыпной кабине в пристройке к цеху, уточняет телеканал РЕН ТВ.

Как сообщает ТАСС, Чапаевский механический завод выпускает широкую гамму капсюлей-детонаторов, пиротехнических реле, детонирующих шнуров, кумулятивных зарядов, герметичных взрывных патронов, патронированных эмульсионных взрывчатых веществ.

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