Байден на пресс-конференции ушел от неудобных вопросов про летающие объекты

Ушел - в буквальном смысле

Летающие объекты, сбитые над территорией США, не являлись разведывательными аппаратами Китая или другой страны, заявил Джо Байден.

По словам президента, наиболее вероятно, это были аэростаты частных компаний или научно-исследовательских учреждений, которые могли заниматься изучением погоды. Разведка все еще дает оценку произошедшему.

Байден отметил, что приказ сбить объекты был связан с риском для коммерческого авиасообщения. Но поведение американского лидера во время пресс-конференции снова было весьма странным, несмотря на заключение его лечащего врача о крепком здоровье президента. Байден попросил передышку у журналистов и в буквальном смысле ушел от неудобных вопросов, передает "ТВ Центр".

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