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"Спина к спине": Китай продолжит укрепление сотрудничества с Россией

10:38
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Оно вступит в новую фазу, заявил китайский посол в Москве

В отношениях Китая и России в новую эпоху открывается новая страница, продолжающая традиции прошлого и открывающая новые пути для будущего. Такое заявление в пятницу, 17 февраля, сделал китайский посол в России Чжан Ханьхуэй.
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Дипломат отметил, что под стратегическим направлением и личным стимулированием председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина очные контакты на всех уровнях между Китаем и Россией ожидает новый подъем, а всестороннее практическое сотрудничество вступит в новую фазу большого развития.

Чжан Ханьхуэй пообещал, что в 2023 году Москва и Пекин продолжат углублять стратегическое взаимодействие "спина к спине", а также продвигать добрососедское дружественное сотрудничество.

Китайский посол напомнил о поставленной лидерами Россия и Китая цели довести торговый оборот до 200 млрд долларов. По мнению дипломата, эта цель может быть достигнута досрочно, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин разделяют неприятие конфронтационной политики, а также попыток отдельных стран вмешиваться во внутренние дела других государств. Стороны подтвердили намерение защищать суверенитет, безопасность, интересы развития двух стран, совместно строить более справедливый, демократичный многополярный миропорядок.

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Чжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй
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