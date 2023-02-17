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Ефремов объяснил отказ от ходатайства о смягчении наказания

11:00
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Актер отбывает срок за ДТП с летальным исходом

Актер Михаил Ефремов принял решение отказаться от прошения о смягчении ему наказания за смертельное ДТП после консультаций со своими юристами.
Ефремов отказался от ходатайства об облегчении режима отбывания наказания

В пятницу, 17 февраля, Алексеевский районный суд Белгородской области зачитал ходатайство Ефремова, в котором говорится, что решение было принято актером "добровольно, после консультации с защитником, а также без какого-то давления на меня с чьей-либо стороны", сообщает ТАСС.

С учетом этого суд принял решение прекратить производство по вопросу о замене Ефремову оставшегося срока лишения свободы принудительными работами, сообщает РИА Новости.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Джип, которым управлял актер, врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров умер на следующий день в больнице. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима, позднее наказание было смягчено до 7,5 года.

Адвокат Юрий Падалко заявил, что Ефремов добровольно и самостоятельно принял решение отказаться от ходатайства о смягчении наказания, поскольку "решил, что ходатайства, ранее поданные, преждевременны".

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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
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