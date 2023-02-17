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Пропавший на Сахалине вертолет Robinson найден

11:20
  • пятница
  • 17 февраля 2023

По предварительным данным, два человека погибли

Вертолет Robinson, пропавший с радаров в Сахалинской области, совершил аварийную посадку. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно приземлилось северо-восточнее горы Красная. К месту аварийной посадки направились спасатели на снегоходах, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России.

В экстренных службах рассказали ТАСС, что пилот и еще один человек, находившийся на борту, погибли. Одного выжившего удалось эвакуировать с места происшествия.

Причина и обстоятельства аварийной посадки вертолета устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Вертолет Robinson
Вертолет Robinson
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