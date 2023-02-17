В России госпитализировали 1510 человек с COVID-19

Выздоровели 11245 пациентов

В России за последние сутки госпитализированы еще 1510 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказали в федеральном оперативном штабе.

Рост числа госпитализаций отмечен в 43 регионах России, снижение — в 33, в девяти ситуация не изменилась.

За тот же период в стране было выявлено 15359 случаев COVID-19, умерли 38 человек с таким диагнозом. Выздоровели 11245 пациентов.

За сутки в Москве выявлено 3196 случаев коронавируса, госпитализированы 153 человека. Выздоровели 3 028 человек, 11 пациентов умерли.

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