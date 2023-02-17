Минфин предложил собрать с бизнеса 300 млрд рублей

Для этого будут подготовлены поправки в налоговое законодательство

Министерство финансов России рассчитывает провести дополнительный сбор с крупного бизнеса из прибыли за финансово успешные 2021-2022 годы. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

Министр отметил, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство, "скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса, с прироста финансового результата за последние годы".

Пока рассматриваются 2022 и 2021 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами, рассказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, "тот прирост, который был получен, в основном это конъюнктурные доходы, частью прироста бизнес готов поделиться с государством".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "сейчас за рубежом считают наши денежки, в надежде взять их и использовать по своему назначению". Однако в России находятся средства других стран, зарубежных компаний и акционеров — за их счет можно, в частности, компенсировать ущерб, причиненный российской стороне диверсией на газопроводах системы "Северный поток".

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