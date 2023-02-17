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Москвичам пообещали суровую погоду на 23 февраля

12:20
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Характер погоды будет соответствовать празднику

В День защитника Отечества в столице прогнозируется морозная и суровая по характеру погода. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Юг России захватила непогода

Метеоролог отметил, что "23 февраля — праздник мужской и погода будет носить такой нордический, суровый, серьезный характер". В столичном регионе ожидается северный и северо-западный ветер, хотя и небольшой. Будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха ночью 23 и 24 февраля будет составлять 11-16 градусов мороза, днем столбики термометров будут показывать 5-7 градусов ниже нуля. Это меньше климатической нормы примерно на четыре градуса.

Первые дни следующей рабочей недели, 20-22 февраля, также будут морозными, а завершится семидневка повышением столбиком термометров — днем будет от нуля до пяти градусов ниже нуля, сообщает АГН "Москва".

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что февраль 2023 года может оказаться на три градуса теплее климатической нормы. При этом количество осадков, по предположениям метеорологов, как минимум будет соответствовать норме либо может превысить ее на 10-20%.

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