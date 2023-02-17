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МИД предложил Госдепу заняться своим НЛО вместо грез о поражении России

12:42
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Над американскими чиновниками уже смеются, отметила Мария Захарова

Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об "ударах по Крыму" лишний раз подтверждают вовлеченность Соединенных Штатов в конфликт на Украине. Такое заявление в пятницу, 17 февраля, сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Запад продолжает всеми способами затягивать украинский конфликт

Комментируя высказывания Нуланд, представитель МИД России предложила Вашингтону заняться собственной внутренней повесткой — "белыми шарами и НЛО", с которыми "не очень получается с этими неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно".

Как отметила Захарова, "над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым".

Представитель МИД также указала, что Нуланд "приходится констатировать вовлеченность США в конфликт на Украине: ей поставляют оружие в огромном количестве, предоставляют разведданные, просто участвуют в планировании боевых операций", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. По утверждению политика, "это законные цели", Украина наносит по ним удары — "и мы поддерживаем это".

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