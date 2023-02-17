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Собянин сообщил о росте промышленного производства в Москве на 8,5 процента в 2022 году

12:36
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Сейчас в столице работают свыше 3,5 тыс. промышленных площадок

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в посте в Telegram, каждое третье предприятие столицы - высокотехнологичное, их становится все больше.

"Сейчас в Москве работают свыше 3,5 тыс. промышленных площадок. Объемы производства тоже растут: в 2022 году - на 8,5% по сравнению с 2021 годом. Заводы расширяют выпуск товаров в ответ на увеличившийся спрос в том числе со стороны транспортной, строительной и медицинской отраслей", - добавил глава города.

Собянин уточнил также, что Москва выдает предприятиям субсидии и займы по ставке ниже банковской на покупку нового оборудования и развитие производства, предоставляет налоговые льготы при присвоении специальных статусов, оказывает нефинансовую поддержку через Центр поддержки промышленности.

Кроме того, с подбором оборудования и программного обеспечения предприятиям помогает онлайн-реестр "Банк технологий".

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