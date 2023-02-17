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Песков рассказал о мерах предосторожности на послании Путина Федсобранию

13:01
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Президент огласит послание 21 февраля

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию "будет защищен на должном уровне". Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
СМИ недружественных стран не пригласили на послание Путина Федсобранию

Официальный представитель Кремля, комментируя предпринимаемые шаги по защите российского лидера от каких-либо вирусов, заверил, что "все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности приняты".

Песков при этом отметил, что если люди болеют, то, конечно, "нужно сидеть дома и болеть", поскольку "хуже прийти больным и кого-то заражать". Пресс-секретарь президента призвал "соблюдать такую самостоятельную ответственность, чувство ответственности за свое здоровье и за здоровье коллег", сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал тему безопасности первых лиц государства в свете сообщения СВР о том, что американские военные осуществляют вербовку боевиков для совершения терактов на территории РФ и в странах СНГ. Пресс-секретарь заявил, что "безопасность президента, и безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех рисков и опасностей".

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