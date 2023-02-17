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Кремль не поверил в возможность саммита Россия — США — Белоруссия

13:17
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Белорусский лидер заявлял о готовности встретиться с президентом США

В Москве сомневаются, что президент США Джо Байден "откликнется" на идею белорусского лидера Александра Лукашенко о переговорах. Такое мнение в пятницу, 17 февраля, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лукашенко назвал темы новой встречи с Путиным

Ранее Лукашенко озвучил инициативу собрать в Минске Владимира Путина и Джо Байдена, который будет находиться с визитом в Польше.

Песков напомнил заявление Белого дома о том, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, у президента США не планируется. Поэтому, считают в Кремле, "вряд ли Вашингтон положительно откликнется на эту инициативу", сообщает "Интерфакс".

9 февраля президент США Джо Байден рассказал о своих планах относительно зарубежных поездок. При этом был задан конкретный вопрос о том, планирует ли Байден отправиться на Украину, в поддержке которой заверял неоднократно. Политик в ответ заявил, что "есть вероятность того, что я могу поехать в Польшу, однако это все".

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