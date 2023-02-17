В Москве стартовал юбилейный фестиваль природы "Первозданная Россия"

В экспозиции представлены более пятисот работ

Фотографии завораживающих пейзажей из самых разных уголков нашей страны - в Москве стартовал юбилейный - десятый - фестиваль природы "Первозданная Россия".

В экспозиции представлены более пятисот работ, запечатлевших красоту заповедных мест и диких животных в естественной среде обитания и самых разных ситуациях.

Также в программе - тематические дни, посвященные особо охраняемым природным территориям, лекции о флоре и фауне нашей страны, демонстрация художественных и документальных фильмов.

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