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Участок Некрасовской линии метро закрыли на три дня

15:01
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Не будут ходить поезда между станциями "Нижегородская" и "Электрозаводская"

Три дня, начиная с сегодняшнего, не будут ходить поезда между станциями "Нижегородская" и "Электрозаводская" Некрасовской ветки метро. Связано это с подключением участка к Большой кольцевой линии, передает "ТВ Центр".

На время ограничений пассажиры смогут воспользоваться альтернативными маршрутами. Например, со станции "Нижегородская", которая продолжит работать, можно пересесть на МЦК. А оттуда - и на другие радиальные линии.

Кроме того, автобус 032 станет бесплатным. Количество рейсов будет увеличено, а интервалы движения составят от 6 до 15 минут

"Помимо бесплатных автобусов, до закрытой станции "Лефортово" можно доехать от станции "Авиамоторная" и "Семеновская" на трамваях 32 и 46, а до станции "Нижегородская" из центра на автобусах е70, м7, т63, 51, 766", - напомнила Мария Рыбкина, начальник службы внешних коммуникаций ГУП "Мосгортранс".

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