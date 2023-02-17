Собянин поздравил сотрудников МФЦ с 5-летием проекта "Искренний сервис"

Глава города отметил, что "Искренний сервис" - это не просто оформление госуслуг, но прежде всего - внимательное отношение к посетителю

Уже 5 лет участники проекта "Искренний сервис" встречают москвичей доброй улыбкой. Стартовала программа в столичных центрах "Мои Документы". Уже тогда это была не просто помощь в оформлении госуслуг, но прежде всего внимательное отношение к посетителю. И вскоре стандарт "Искреннего сервиса" начали распространять и в других учреждениях.

"После успеха проекта в офисах МФЦ мы начали внедрять стандарт "Искреннего сервиса" и в другие городские службы. Сегодня почти 1,5 тыс. администраторов работают в поликлиниках и создают дружелюбную и комфортную атмосферу для пациентов", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня в рамках программы "Искренний сервис" в поликлиниках помогают пациентам почти 1,5 тысячи администраторов. Кроме того, сотрудники офисов МФЦ трудятся и в первом флагманском центре на базе больницы имени Вересаева. Пройдя специальную подготовку, они организуют встречи родственников с лечащим врачом, регистрируют больных и осуществляют маршрутизацию пациентов.

"Формат нашего центра предусматривает совершенно новый подход, которому нет аналогов в России точно и во многом в мире тоже. У нас есть новые подходы в виде немедицинского персонала, в первую очередь это администраторы МФЦ, которые значительно снизили нагрузку на медицинский персонал, то есть на медсестер и врачей, и взяли на себя львиную долю всей немедицинской работы", - объяснил Виталий Зубков, заведующий отделением неотложной помощи больницы имени Вересаев.

Проект запустили также в шести городских стационарах. Однако главной площадкой реализации программы остаются все же центры "Мои документы", которые объединили в себе более 1200 приемных различных органов власти и стали "единым окном" взаимодействия с москвичами.

"Замечательный центр, в котором можно получить все услуги - федеральные, региональные. От регистрации машины до регистрации брака. Спасибо вам за работу! За искренний сервис", - говорил Собянин в июле на открытии флагманского центра "Мои документы" на северо-западе Москвы.

Цель проекта - найти подход к каждому посетителю, вникнуть в его проблему и предложить решение. Как ранее отмечал градоначальник, программа "Искренний сервис" рождается на стыке внутреннего желания работников приносить пользу, крепких профессиональных знаний и навыков общения с людьми. Чтобы обрести их, все сотрудники прошли специальную подготовку, в том числе психологическую. Ведь главным всегда остается искреннее отношение к человеку. Практику обещают распространить и на другие московские учреждения и службы.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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