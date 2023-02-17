Жители дома в Зеленограде заподозрили соседей в жестоком обращении с животными

По их мнению, семья берет питомцев на платную передержку или содержание, а потом - тихо избавляется от них

Семью Серемяшко соседи ни много ни мало обвиняют в живодерстве. Говорят - уже несколько лет они действуют по одной схеме: берут животных по объявлениям на интернет-сайтах на передержку или пожизненное содержание. Конечно, не бесплатно.

"А потом, когда оно им надоедает через какое-то время, они от него избавляются. Избавляются какими способами - в общем-то они сами это не скрывают, сами об этом говорят - заворачивают в куртки и относят подальше, в лес куда-нибудь, бросают, кого - привязывают в подъездах", - сообщила местная жительница.

Говорят, решение в семье принимает только один человек - бабушка.

"Прозвище ее в четвертом районе - Гестапо, она решает, что с каждым животным нужно сделать. Одного привязать, другого отослать куда-нибудь, отвезти на автобусе или еще куда-нибудь. Или в лес выкинуть", - рассказывает Любовь Татарчук.

С семьей Серемяшко она живет в одном подъезде. И не раз лично наблюдала исчезновение животных.

"На моих глазах они завели щеночка маленького - там помесь лабрадорчика была. Я хотела этого щеночка у них забрать. Говорю - Свет, где щеночек, давайте я у вас его заберу? Она - ой, этого щеночка дядя забрал у меня, на дачу отвез, а потом оказывается, что этого щеночка они выбросили в мороз на дорогу", - вспоминает Любовь.

На одном из видео Светлана действительно сама признается в этом.

С семейством Серемяшко соседи пытались разговаривать сначала спокойно. В ответ слышали только крики и нецензурную брань. Говорят, сейчас у них - четыре собаки, одна появилась совсем недавно, а еще есть два кота, попугай, кролик и крыса.

Все обвинения в свой адрес Серемяшко, конечно, отрицают. Историей тем не менее заинтересовались зоозащитники.

"Дыма без огня не бывает, и мы будем наблюдать за этой историей. Всех животных мы переписали, сняли, и через какое-то время мы приедем и посмотрим на них вновь", - сообщил зоозащитник Василий Русов.

А соседи пока написали заявление в полицию. Обвиняют семью в жестоком обращении с животными.

Юлия Богоманшина, Арсений Кобяков, "ТВ Центр"

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