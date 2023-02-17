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Полиция задержала напавшего на сотрудницу маркетплейса в Лыткарине

15:07
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Нашли мужчину в Брянской области

Полицейские задержали уроженца Таджикистана, который 24 января избил сотрудницу пункта выдачи одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарине. На него заведено уголовное дело по статье "Хулиганство", передает "ТВ Центр".

Нашли мужчину в Брянской области. В доме, где проживают его жена и ребёнок.

В Лыткарине он долгое время работал грузчиком. Подозреваемый был очень удивлен появлению оперативников. Но больше всего его поразило видео с места преступления. Мужчина себя узнал. Сразу во всем сознался. Вот только объяснить свои действия так и не смог. Говорит, был сильно пьян.

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Задержанный
Задержанный
Драка в маркетплейсе
Драка в маркетплейсе
Драка в маркетплейсе
Драка в маркетплейсе
Драка в маркетплейсе
Драка в маркетплейсе
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