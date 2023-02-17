В Московском Губернском театре представили комедию положений "Женитьба. Почти по Гоголю"

Режиссер спектакля - Сергей Безруков

Премьера в Московском Губернском театре - комедия положений "Женитьба. Почти по Гоголю" по пьесе современного драматурга Андрея Ларионова, передает "ТВ Центр".

В центре - разумеется, жених. Правда, уже в возрасте. Но по-прежнему нерешительный. Женить его пытается собственный внук. Невест - сразу три. Выбор таков: женщина-терапевт, женщина-повар и просто женщина... с гибким характером.

Дам играют актрисы старшего поколения. Режиссер спектакля Сергей Безруков специально искал для них подходящий материал. В новой пьесе у каждой - главная роль. Получилась легкая и при этом умная и добрая история. О душевной теплоте, искренности и, конечно, любви.

"Мне очень важно, что в этой истории будет счастливый финал. Щемящий, до слез. Очень светлый финал, какой сегодня всем необходим: светлый финал, светлое ощущение энергии, светлой энергии, радостной энергии, доброй энергии. Эта энергия нам всем необходима", - отметил Безруков.

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