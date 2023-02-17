Гастрономическое изобилие: в столице открылся фестиваль "Московская масленица"

Шоу, мастер-классы на открытых площадках и, конечно, блины

Круглые, горячие, с припеком - столицу окутал аромат главных символов Масленицы. В этом году московские пекари предлагают более 50 видов любимого русского лакомства - блины с необычной начинкой и из разной муки.

"В этом году мы готовим цветные блины с чернилами каракатицы - черные, со свеклой - бордовые, куркума - желтого цвета, шпинат - зеленые", - рассказал шеф-повар Сергей Беседин.

За три дня до "официальной" блинной недели на площадках столицы уже вкусно и шумно - сегодня стартовал традиционный фестиваль "Московская Масленица".

"17 площадок у нас работают, и на них можно будет ознакомиться с культурой и историей блинов в разных регионах, попробовать блины разных регионов", - отметил Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы.

Праздничные шатры - во всех округах столицы, в центре гуляния проходят на площади Революции, в Парке Горького и на Тверской площади. В ярмарочных рядах - традиционные угощения из разных регионов России. Это блюда национальной кухни и деликатесы.

По традиции на фестивальных локациях развернулись ремесленные городки. На площади Революции будут знакомить с техникой декоративной росписи и предложат разрисовать масленичные игрушки, кокошники и посуду. А в мастерских на Тверской площади научат чеканке монет и кузнечному делу.

Фестивальные дни предстоят насыщенные - тысячи мастер-классов, сотни кулинарных шоу, а еще - выступления народных коллективов и традиционные забавы. До самого строгого Великого поста остается время, чтобы проводить хмурую зиму и встретить весну с весельем и радостью.

Наталья Тарасова, Роман Борискин, Дмитрий Панов, Александр Агашин, Евгений Назарюк, "ТВ Центр"

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